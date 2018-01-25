Топ-10 тенденций в Фарме и сфере биотехнологий, ожидаемых в 2018 г.

Онлайн-ресурс «Pharma IQ» рассмотрел некоторые тенденции, которые, как прогнозируется, будут отмечаться в фармацевтической и биотехнологической отраслях в этом году.

Проникновение технологических гигантов в отрасли. Существует высокая вероятность того, что технологические гиганты, такие как Amazon и Google, выйдут на фармацевтическое и биотехнологическое «поле», поскольку эти направления считаются довольно привлекательными для вложения инвестиций.

Пул биотехнологических разработчиков сократится. Ожидается, что ландшафт биотехнологических компаний значительно изменится и консолидируется в 2018 г. из-за снижения рентабельности и использования аутосорсинговых услуг в этой сфере.

Акцент на оптимальности новых продуктов. Начиная с 2017 г. производители лекарственных средств стали более щепетильно подходить к разработке препаратов, чтобы избежать появления на рынке «субоптимальных» продуктов, которые в последние пару лет активно заполоняли глобальный рынок. Ожидается, что в 2018 г. фармацевтические компании будут более щепетильны в выборе того, какие продукты выводить на рынок, и отдавать предпочтение качественным и эффективным товарам.

Регуляторное вмешательство в политику ценообразования. Ожидается, что правительство США может оказать значительное влияние на политику ценообразования на лекарства в 2018 г. Вероятно, в первую очередь это коснется рецептурных лекарственных средств.

Защита персональных данных. В мае 2018 г. в ЕС вступят в силу Общие правила по защите данных (General Data Protection Regulation), диктующие новый свод правил, касающихся сбора, хранения и обработки персональных данных. Нарушение этих правил будет грозить виновникам значительными юридическими и финансовыми последствиями.

Аналитика как инструмент развития прецизионной медицины. Ожидается, что фармацевтические компании и предприятия, занимающиеся биотехнологиями, будут уделять больше внимания прогнозированию и анализу данных в рамках поиска новых методов лечения для конкретных пациентов или патологических состояний. Это произойдет вследствие осознания ценности развития прецизионной медицины.

Увеличение роли технологии искусственного интеллекта. В рамках разработки лекарств производители будут все больше использовать возможности, предлагаемые искусственным интеллектом, концепцией «Интернет вещей» (IoT), машинным обучением. Эти технологии также могут помочь в упрощении отчетности о неблагоприятных событиях для специалистов по фармаконадзору. Аналитики прогнозируют, что в 2018 г. будут проводиться сравнения эффективности использования решений искусственного интеллекта и человека с целью обоснования инвестиций в технологию искусственного интеллекта. Для этого потребуется дополнительная стандартизация данных в отрасли.

Больше инноваций в политике ценообразования. По прогнозам аналитиков, все больше и больше фармацевтических компаний будут готовы использовать инновационные схемы в отношении ценообразования на лекарства и реимбурсации.

ІТ-технологии все больше проникают в сферу клинических исследований. Согласно недавним исследованиям «Pharma IQ», сфера клинических исследований ощутила выгоду от использования программного обеспечения Interactive Response Technology в отношении учета данных и инвентаризации на всей цепочке проведения исследований. Однако, чтобы стимулировать более широкий спрос на ІТ-технологии, поставщикам программного обеспечения потребуется повысить доступность своих продуктов, их удобство для пользователя и способность демонстрировать четкую рентабельность инвестиций (ROI).

Рынок клинических исследований будет продолжать готовиться к выходу в свет новых норм, касающихся клинических исследований (Clinical Trial Regulations) в ЕС. Одной из ожидаемых проблем станут новые требования к маркировке препаратов, в частности необходимость печати даты истечения срока годности на первичной упаковке, которая иногда бывает довольно маленькой.

Пациентоцентричность. В следующем году на смену традиционному push-маркетингу придет рull-маркетинг. Вовлечение клиентов будет происходить с помощью контента, услуг, ориентированных на их ценности и построения долгосрочных отношений. Машинное обучение будет стимулировать развитие цифрового здравоохранения и приобретение пользовательского опыта.

По материалам www.pharma-iq.com

apteka.ua