Европейский суд посчитал соглашение между Roche и Novartis в Италии сговором В IV квартале 2017 г. объем продаж Biogen увеличился на 15% » Утверждены Правила реализации биомедицинских клеточных продуктов Правительство РФ утвердило порядок реализации биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующее постановление от 23.01.2018 № 49 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Реализация биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) осуществляется производителем БМКП на возмездной основе и (или) на безвозмездной основе следующим субъектам их обращения: — другим производителям БМКП для производства БМКП; -научным организациям, образовательным организациям для проведения научных исследований; -организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. В постановлении приведен перечень документов, которые должен представить производитель БМКП при их реализации. «Фармацевтический вестник»