На аукционе «Семи нозологий» цена иматиниба упала в восемь раз

В январе 2018 года было проведено несколько крупных аукционов по закупке лекарственных препаратов для федеральных программ. Самым примечательным стал аукцион на поставку иматиниба по госпрограмме «Семь нозологий»: из-за ожесточенной конкуренции между поставщиками цена лота упала почти в восемь раз – с 242,2 млн рублей до 31,5 млн рублей. За такую цену препарат обязалась поставить компания «Профарм», входящая в группу «Фармасинтез» Викрама Пунии.

Согласно данным сайта госзакупок, в борьбе за лот помимо «Профарма» принимали участие «Р-Фарм», «Биотэк» и «Космофарм».

В 2017 году Минздрав провел четыре аукциона по закупке иматиниба, но так сильно цена на препарат не снижалась. При начальной цене всех аукционов в 1,045 млрд рублей контракты в итоге были заключены на 984,1 млн рублей (снижение на 5,8%). В трех случаях победителем стал «Биотэк», в одном аукционе – «Профарм».

Всего в январе Минздрав определил поставщиков препаратов по девяти аукционам, с ними будут заключены контракты на 2,3 млрд рублей. «Фармстандарт» оказался единственным подавшим заявку на поставку соматропина и октокога альфа на 1 млрд рублей, «Р-Фарм» поставит микофеноловую кислоту и микофенолат мофетил на 840 млн рублей. Цену на бортезомиб удалось снизить на 36% – до 449,6 млн рублей.

Кроме того, прошли три аукциона на поставку инактивированной полиомиелитной вакцины для Национального календаря прививок. Единственную заявку на участие в них с общей начальной суммой 2,4 млрд рублей подавал «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс»), с ним и были заключены контракты.

В декабре 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала цены на иматиниб индийского производства, зарегистрированный «Фармасинтез-Норд», входящим в группу «Фармасинтез». Как посчитала служба, цена оказалась завышенной в 10 раз.

Фармотрасль, по мнению главы ФАС Игоря Артемьева, наряду с дорожной является «самой загрязненной картелями». «Мы думаем, что 80%, даже 90% торгов имитируются и проходят в системе сговоров», – сказал он на пресс-конференции 25 января 2018 года.

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