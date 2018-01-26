Правительство может изменить порядок ценообразования на дешевые лекарства

В Минпромторге утверждают, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) за 2017 год снизились на 1,8% и в 2018 году больше не вырастут.

«Цены на препараты сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в 2017 году снизились на 1,8% и не вырастут в 2018 году. По оценкам аналитических агентств, сегмент жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет около 35–40% от общего объема рынка. Цены на эти лекарства регулируются в соответствии с законодательством РФ», – сообщил ТАСС представитель Минпромторга.

Параллельно ФАС России фиксирует факты завышения цен на ЖНВЛП. Например, в конце декабря 2017 года была отменена регистрация предельных отпускных цен на Нексиум производства AstraZeneca. По мнению регулятора, цены на это лекарство в России были завышены в семь – двенадцать раз.

Как сообщалось в апреле 2017 года, ФАС планирует перейти на расчет максимально допустимых оптовых и розничных надбавок на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛП, не в процентах, как это происходит сейчас, а в рублях. Таким образом ведомство надеется стимулировать аптеки вернуть в продажу недорогие лекарства.

Источник: ТАСС

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