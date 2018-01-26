На «ЗиО-Здоровье» стартовало производство жизненно необходимых препаратов

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и губернатор Московской области Андрей Воробьев запустили вторую очередь фармзавода «ЗиО-Здоровье» в подмосковном Подольске.

«Это знаковое событие, вспоминая ситуацию, когда внешнеполитическая обстановка требовала от нас мобилизации, у нас не было лекарств на рынке. Сегодня на вашем предприятии мы видим широкую линейку лекарств, которые ничем не отличаются от импортных. Московская область развивается бурно, динамично. Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.) со своей командой построил отличный инвестиционный климат. Мы гордимся такими предприятиями и такими людьми, как работники этого предприятия», — сказал Гордеев.

Между ЗАО «ЗиО-Здоровье» и правительством Московской области заключено соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта от 9 октября 2017 года, которое дает инвестору право применения льгот по налогу на прибыль до семи лет и по налогу на имущество до восьми лет.

В рамках соглашения ЗАО «ЗиО-Здоровье» осуществило реконструкцию и оснащение действующего предприятия. В результате созданы дополнительные производственные мощности по выпуску твердых лекарственных форм (1 миллиард таблеток в год и 200 миллионов капсул в год) и дополнительные 180 рабочих мест. Это позволит обеспечить выпуск лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов («Де-Нол», «Вильпрафен», «Урсосан», «Индап»).

Оснащение второй производственной линии высокопроизводительной блистерной машиной, выпускающей до 350 блистеров в минуту, решит проблему упаковки препаратов «Омник Окас» и «Де-Нол», блистеры которых представляют собой сочетание алюминиевой фольги, обеспечивающей большую стабильность этих препаратов, уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Очень теплая атмосфера, спасибо за теплый прием. Итальянское оборудование блестит. Но самое ценное — это глаза, лица сотрудников. Год только начинается, а мы открываем такой космический корабль, где все современное, начиная с парковки, заканчивая цехом», — подчеркнул Воробьев.

Как сообщил председатель совета директоров фармацевтической группы «Фармэко» Владимир Бабий, лекарства, произведенные на фармзаводе «ЗиО-Здоровье», будут экспортировать в Восточную Европу и страны СНГ.

«Сегодня мы открываем вторую очередь фармзавода. По сути, это еще один завод — более мощный, инновационный. Мы выигрываем в конкурентной борьбе с лучшими иностранными производителями лекарств. Мы одними из первых в России начнем экспортировать лекарства в страны Восточной Европы и СНГ», — сказал Бабий.

Новые возможности предприятия позволят обеспечить выпуск препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важных лекарств, используемых при лечении заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, моче-половой системы.

Одна из самых крупных японских компаний закрыла свой завод в Нидерландах и переносит свое производство в Россию, в Подмосковье. В город Подольск. Вторая крупнейшая компания — чешская, на 70% перенесла свое производство опять же сюда, на наше предприятие, — подчеркнул Владимир Бабий.

Он отметил, что открытие второй очереди завода было бы невозможно без компаний-партнеров, строителей и поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Фармацевтическое предприятие ЗАО «ЗиО-Здоровье», созданное в 2001 году, занимает площадь 1,6 гектара. На сегодняшний день портфель «ЗиО-Здоровье» состоит из 53 препаратов с общим объемом выпуска 2 миллиарда таблеток и капсул в год и 20 миллионов пакетов типа саше. Кроме того, в сотрудничестве с западными компаниями предприятие производит ряд лекарственных препаратов по программе импортозамещения.

Подготовлено по материалам: РИАМО, 360tv.ru, instagram.com

gmpnews