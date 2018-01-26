Лукашенко ознакомится с достижениями отечественной фармотрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с развитием и достижениями отечественной фармотрасли во время посещения производственного республиканского унитарного предприятия «Минскинтеркапс».

Согласно представленной к посещению информации, за прошедший год, по предварительной оценке, произведено фармпродукции на сумму более Br1 млрд, что в фактических ценах в 3,8 раза больше, чем в 2012 году, или в 1,7 раза в долларовом эквиваленте.

В 2012-2017 годах зарегистрировано и освоено производство 776 новых лекарственных средств, завершено 30 проектов общей стоимостью $250 млн (привлечено более $56 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе). Отечественные фармпредприятия активно работают и на рынках зарубежных стран.

В целом реализация инвестиционных и инновационных проектов позволила создать новую фармацевтическую отрасль страны с высокорентабельным производством, соответствующим международным стандартам надлежащей производственной практики. Обеспечена лекарственная безопасность и импортозамещение лекарственных средств на уровне более 50% рынка в стоимостном выражении. При этом в организациях здравоохранения доля отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении — более 70%, а в упаковках — более 80%.

В настоящее время зарегистрировано свыше 1,5 тыс. торговых названий белорусских лекарств, которые позволяют эффективно лечить практически все основные заболевания — онкологические, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, туберкулез.

Отечественные производители поставляют на внутренний рынок 40% лекарственных средств по отпускной цене менее Br2, по отпускной цене от Br2 до Br4 — 21,8% и 21,9% — от Br4 до Br10. В аптеках обеспечен доступ населения к качественным лекарственным средствам любых ценовых категорий. При этом отечественные аналоги выгодно отличаются по цене.

Отмечается, что перед отраслью стоят такие задачи, как увеличение производства инновационной продукции, наращивание экспорта, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности фармотрасли и ряд других.

Что касается предприятия «Минскинтеркапс», то оно за 22 года работы прошло путь от мелкого производителя до значимого участника фармацевтического рынка Беларуси, создало свой бренд, сформировало положительный имидж надежного и качественного производителя.

belta.by