За медобразование в Минздраве будет отвечать Татьяна Яковлева

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совместном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья и Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов в МГМУ им. И.М. Сеченова сообщила, что курировать направление медицинского образования и кадровой политики будет ее заместитель – Татьяна Яковлева. Раньше за это направление отвечал Игорь Каграманян.

Кроме этого, Скворцова сообщила, что порталом непрерывного образования «на сегодняшний день воспользовались 260 тысяч врачей». Веб-сайт, на котором медики проходят образовательные курсы и получают баллы, необходимые для аккредитации, Минздрав запустил 1 июня 2016 года.

Организовать образование медика, чтобы он мог аккредитоваться, обязан его работодатель. Больница может обучить врача за счет бюджета в вузе, который получил на это госзадание, за свои деньги, полученные от платных услуг, или за счет обязательного медицинского страхования.

Скворцова разъяснила, что за счет средств территориальных фондов ОМС обучать своих сотрудников могут только те организации, которые получили замечания в ходе оценки качества медицинской помощи. По словам министра, те больницы, которые «грешат недостатками», могут направлять врачей на дополнительное образование.

Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава возглавляет Татьяна Семенова. Бывший куратор этих направлений Игорь Каграманян уволился с должности заместителя министра здравоохранения летом 2017 года, в сентябре 2017 Каграманяна официально утвердили представителем Ярославской области в Совете Федерации.

В январе 2018 года Минздрав назвал причины, которые могут помешать реализации приоритетных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения». Среди них – вмешательство табачного и алкогольного лобби, нехватка финансирования и отсутствие инфраструктуры.

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