Директор компании «Фабрика диаграммных бумаг» получил уголовный срок за изготовление незарегистрированного медизделия

Головинский районный суд города Москвы признал генерального директора ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» (г. Белгород) виновным в производстве и сбыте незарегистрированного медицинского изделия – термобумаги для медицинских видеопринтеров. Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, незарегистрированные медизделия (эквивалент бумаги для ультразвукового исследования) были незаконно поставлены в ГБУЗ «Городская поликлиника №45 Департамента здравоохранения г. Москвы».

Специалисты ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора провели экспертизу термобумаги и пришли в выводу, что «термобумага рулонная для медицинского видеопринтера производства ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» не является диаграммной бумагой и по своим свойствам и области применения признана незарегистрированным медицинским изделием.

Подобное правонарушение компания совершает не впервые – Росздравнадзор в 2016 году также выявил незарегистрированную продукцию ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг».

Головинский районный суд г. Москвы вынес приговор (Московский городской суд подтвердил его правомочность апелляционным постановлением) в отношении генерального директора ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права в течение двух лет занимать руководящие и управленческие должности в организациях, связанных с производством и реализацией медицинских изделий, а также лекарственных средств.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы было принято считать условным с испытательным сроком в течение трех лет.

Кроме того, с виновного будут взысканы денежные средства в пользу ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника №45 ДЗМ» в счет причиненного материального ущерба.

Вся незарегистрированная продукция изъята из обращения на территории РФ.

«Фармацевтический вестник»