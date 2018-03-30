Росздравнадзор является одним из лидеров реформы контрольно-надзорной деятельности

По основным направлениям реформы контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзор является одним из лидеров, но успех реформы будет зависеть в первую очередь от её реализации в регионах. В своей дальнейшей работе ведомству следует сконцентрироваться на внедрении цифровых технологий, которые помогут получать обращения и жалобы от граждан, заниматься профилактикой нарушений. Это отметил куратор реформы госконтроля, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, выступая 29 марта на итоговом заседании коллегии Росздравнадзора.

Все цели, определённые в публичной декларации на 2017 год, достигнуты, заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Её основными направлениями были совершенствование контрольно-надзорной деятельности, повышение публичности и открытости деятельности службы и участие в государственных программах и проектах федерального уровня. Ведомство сформировало исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, установило категории риска и критерии отнесения к ним юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На протяжении всего года Росздравнадзор проводил на постоянной основе работу по сокращению и актуализации обязательных требований. Результатом стало утверждение исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых оценивается в ходе контрольных мероприятий.

В целях повышения эффективности и результативности полностью решены вопросы перехода на риск-ориентированный подход. План контрольных мероприятий сформирован с учётом новых критериев. Мы понимаем, что это первый подход к снаряду, практика сегодняшнего дня позволит нам идти дальше», — отметил Михаил Мурашко.

Вопрос работы с обращениями граждан для Росздравнадзора является одним из приоритетных, но инструментов, с помощью которых люди могут пожаловаться на проблемные ситуации, высказать критику или претензии, сегодня, по словам Михаила Абызова, недостаточно. Для этого министр посоветовал создавать мобильные приложения.

Наши пациенты, граждане всё больше пользуются мобильными приложениями, современными информационными системами, и, конечно, мы должны такие сервисы им предлагать. Когда мы говорим про переход на формулу цифрового контроля — это не только решение вопросов маркировки и прослеживаемости, это в том числе выстраивание современных методов и элементов коммуникации с нашими пациентами, гражданами. Это означает, что должно быть мобильное приложение, и не одно, удобное для использования, в рамках которого можно обратиться со своими проблемами, оценить качество предоставляемых медицинских услуг, в том числе обратить внимание на качество работы страховых компаний. Нужно совместно с экспертным сообществом и с пациентами разработать техническое задание к такому приложению», — сказал Михаил Абызов.

Росздравнадзор учтёт предложение министра, прокомментировал Михаил Мурашко. Он также сообщил, что Росздравнадзор совместно с Открытым правительством и проектным офисом по реализации реформы госконтроля разработали информационные листовки, которые будут размещаться в лечебных учреждениях для информирования граждан о том, куда можно обратиться в случае нарушения их прав.

Совершенствование информационных систем и внедрение цифровых технологий в работу Росздравнадзора будет важнейшим направлением работы в 2018 году, отметил Михаил Мурашко. Единая информационная система контрольно-надзорной деятельности, создаваемая в рамках реформы, позволит, по его словам, улучшить межведомственное взаимодействие, а автоматизированная обработка информации даст мощный инструмент для анализа больших данных и позволит вступить в эпоху цифровой экономики.

Нагрузка на информационные системы ведомства будет возрастать по мере реализации проекта по маркировке лекарств, заметил Михаил Абызов. Он указал на необходимость сопряжения информационных систем Росздравнадзора с базами данных ФНС и ФТС и напомнил о задаче обеспечить прослеживаемость лекарственных препаратов.

Мы будем, по сути дела, видеть во всех информационных системах — для чего нам как раз и нужно их сопряжение — полный цикл движения медикамента, этапы его импорта, реализации конечному потребителю, стыковку на следующем этапе с моделью электронных рецептов — а мы будем к этому двигаться. И это будет сопряжено с электронной картой пациента. Вот этот путь нам предстоит пройти за очень короткое время, к нему нужно готовиться, и здесь необходимо повышать квалификацию специалистов, кадров», —сказал Михаил Абызов.

На базе Аналитического центра при правительстве уже развёрнута система онлайн-курсов для инспекторского состава, первый этап обучения прошли более 5 тыс. инспекторов. В рамках этого обучения разъясняется, что такое риск-ориентированный подход и какими должны быть основные инструменты профилактики, как работать с показателями результативности и эффективности.

Михаил Абызов отметил, что по-прежнему актуальна проблема недостаточной оплаты труда инспекторского состава Росздравнадзора. Год назад средняя заработная плата в Росздравнадзоре была самой низкой среди всех федеральных ведомств за последние 5 лет, напомнил министр. С тех пор зарплаты сотрудников ведомства удалось повысить. Министр напомнил, что правительством уже принят набор решений, которые позволяют направлять экономию от оптимизации структуры ведомств на повышение оплаты труда.

Ещё одна проблема, по мнению министра, связана с достоверностью статистики, без которой невозможен качественный контроль и надзор. Он попросил Росздравнадзор в ближайший год провести аудит всей ведомственной статистики по линии здоровья.

По основным направлениям реформы контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзор сегодня является одним из лидеров. Результаты федерального надзора во многом являются итогом деятельности территориальных органов, без подпитки «с земли» это всё будет неэффективно. Но основная нагрузка по реализации задач, связанных с изменениями в государственном надзоре, будет лежать на территориальных органах и на 90% будет зависеть от результатов их работы», — заключил министр.

gmpnews