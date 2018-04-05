Медики считают данные о вакцинации недостоверными

Фонд «Здоровье» выяснил, что медицинские работники думают про статистику охвата вакцинацией от гриппа. Большинство респондентов назвали данные Роспотребнадзора недостоверными.

Заболеваемость гриппом в 2017 году составила 34,9 случая на 100 тысяч населения, то есть практически в два раза меньше уровня 2016 года. Успешно пройти эпидпериод получилось, как считает Роспотребнадзор, благодаря рекордному охвату вакцинацией – прививки были сделаны более чем 67 млн россиян (из них 17 млн детей).

К этим данным, следует из результатов опроса фонда «Здоровье», медики отнеслись скептически. «Две трети (65%) медработников считают, что официальные данные недостоверны и на самом деле прививок делается меньше, чем указывается в отчетах. Одновременно с этим треть (33%) участников опроса утверждают, что им известны случаи приписок при вакцинации от гриппа, для того чтобы обеспечить высокие показатели», – пояснил директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

При этом половина опрошенных заявила, что в медорганизациях, где они работают, диагноз «грипп» или «ОРВИ» ставится пациентам без подтверждающих лабораторных анализов, а треть заявила, что им известно о негласном указании ставить диагноз «ОРВИ» вместо диагноза «грипп».

Гаврилов заявил, что «у медработников есть основания с недоверием относиться к официальным статистическим данным».

В опросе приняли участие 4 тысячи медработников (в том числе 3,5 тысячи врачей) из 85 регионов.

По данным, озвученным заместителем министра здравоохранения РФ Сергеем Краевым, за последние пять лет заболеваемость гриппом снизилась более чем в 3,5 раза.

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