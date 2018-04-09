Под давлением ФАС «АстраЗенека» снизила цены на пять МНН

«АстраЗенека», дочерняя компания англо-шведской AstraZeneca, в феврале-марте 2018 года по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизила предельные отпускные цены на пять своих препаратов, включая Нексиум (эзомепразол) регистрация цены на который была отменена в конце 2017 года.

В конце марта «АстраЗенека» зарегистрировала новую предельную отпускную цену на Нексиум (эзомепразол) — 2191,86 рубля за упаковку из 10 флаконов 40 мг, это в два раза ниже прежней — 4557,1 рубля за упаковку.

Цены снижены также на Золадекс (гозерелин), Пульмикорт Турбухалер (будесонид), Сероквель Пролонг и Сероквель (кветиапин), Фазлодекс (фулвестрант). Сильнее всего подешевел Сероквель Пролонг: новые цены в 3,1-3,5 раз ниже прежних, на Сероквель — в 1,8-2,8 раз. Предельная цена на Золадекс в дозировке 3,6 мг стала меньше в 2,2 раза, 10,8 мг — на 42,7%. Сравнительно ненамного снизились цены на Фазлодекс (44%), Пульмикорт Турбухалер (на 13,1%).

Не подешевели пока только Беталок и Беталок ЗОК (метропролол).

В конце 2017 года ФАС отменила регистрацию предельной отпускной цены на Нексиум: регулятор счел, что цена на него в России в 7-12 раз выше, чем в референтных странах.

В феврале 2018 года ФАС нашла завышение еще по пяти препаратам (17 позициям). Из них Золадекс для лечения рака груди, матки и предстательной железы и Фазлодекс для лечения рака груди не имеют аналогов. Так, ФАС сделала вывод, что на Золадекс цены завышены по сравнению с ценами за рубежом на 110%, на Фазлодекс — на 75,5%. Служба обязала «АстраЗенеку» снизить цены до 20 февраля 2018 года. Видимо, в течение марта сторонам удалось достичь компромисса.

Ситуация осложняется тем, что эзомепразол входит в перечень препаратов, под производство которых «АстраЗенека» заключила специнвестконтракт (СПИК) в октябре 2017 года. Компания должна вложить 1 млрд рублей в модернизацию российского производства в Калужской области, где будут производиться десять препаратов. Решение по цене должно приниматься с учетом планов компании по локализации и инвестированию, указывали в «АстраЗенека». Остается неясным, как новые цены повлияют на действующий СПИК, в который, помимо эзомепразола, включены метопролол, фулвестрант, гозерелин. В «АстраЗенека» и ФАС на запрос Vademecum не ответили.

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