Ferring покупает компанию Rebiotix с прицелом на регистрацию первого микробиомного препарата

Швейцарская фармкомпания Ferring Pharmaceuticals покупает американского разработчика фармпрепаратов Rebiotix, утверждая при этом, что ведущий кандидатный препарат данного разработчика имеет потенциал для того, чтобы стать первым в мире одобренным средством терапии, ориентированным на микробиом человека, сообщает In-Pharma Technologist.

По условиям предлагаемой сделки по приобретению, финансовые условия которой не разглашаются, Ferring добавит к своим активам платформу разработки препаратов для восстановления микробиоты (MRT), а также ведущий экспериментальный продукт RBX2660 для профилактики повторной инфекции, вызываемой Clostridium difficile. Данный продукт, не являющийся антибиотиком, проходит клинические исследования III фазы.

FDA присвоило экспериментальному препарату RBX2660 статус для рассмотрения регистрационной заявки по ускоренной процедуре, а также статусы «терапии прорыва» и орфанного препарата.

По заявлению генерального директора Ferring Мишеля Петтигрю, препараты, нацеленные на микробиом человека, обладают потенциалом для коренного изменения здравоохранения.

Нарушения микробиоты кишечника выявляются при многих заболеваниях. Помимо исследования заболеваний, вызываемых Clostridium difficile, ученые всего мира изучают возможные связи между микробиотой кишечника и другими инфекционными заболеваниями, а также болезнями обмена веществ, печени, воспалительными и неврологическими заболеваниями.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»