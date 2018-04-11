Mail.ru Group начала продавать лекарства через интернет

Mail.ru Group запускает онлайн-агрегатор «Все аптеки». При помощи этого сервиса можно выбрать и купить лекарства, продающиеся в аптеках ПАО «Аптечная сеть 36,6» и фармдистрибьюторов «Катрен» и ЦВ «Протек», а также в независимых региональных аптеках. Заказ будет доставлен в ближайшую к потребителю розничную точку.

Заказанные товары будут доставляться в аптеки на следующий день, в дальнейшем планируется сократить этот срок до нескольких часов и расширить список аптек, из которых можно забрать лекарства, отмечается в пресс-релизе Mail.ru Group.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» представлена брендами «36,6», «Горздрав», «А5», «Фармадар», «A.V.E», «Старый Лекарь», «03», «Норма». Фармдистрибьютор «Катрен» владеет розничной сетью «Мелодия здоровья», а «Протек» – «Риглой».

Кроме того, у дистрибьюторов есть собственные агрегаторы онлайн-заказов – у «Катрена» это Apteka.ru, а у «Протека» – «ЗдравСити». Помимо аптек своих учредителей они работают с аптечными сетями «Планета здоровья», «АСНА», «А-Мега», «Самсон-Фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да, здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и независимыми аптеками в регионах.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» совместно с A.V.E Group в рейтинге аптечных сетей Vademecum за первое полугодие 2017 года занимает 2-е место с выручкой 25,9 млрд рублей.

АО «НПК «Катрен» – один из крупнейших фармдистрибьюторов России. Выручка компании за 2016 год составила 206,4 млрд рублей, чистая прибыль – 2,3 млрд рублей.

Фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» входит в группу компаний «Протек». Выручка ЦВ «Протек», по данным СПАРК, в 2016 году составила 208,2 млрд рублей, чистая прибыль – 3 млрд рублей.

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