ФАС призывает дистрибьюторов жаловаться на фармпроизводителей, отказывающихся поставлять лекарства

Антимонопольное ведомство располагает данными о поставке товара на эксклюзивных условиях производителями лекарственных препаратов только одному дистрибьютору и отказах в поставках иным компаниям.

«ФАС России обращается с просьбой к дистрибьюторам лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов B и C и туберкулеза, закупаемых в рамках госзаказа, сообщить в антимонопольную службу о фактах отказа в поставке вашей организации этих лекарственных препаратов, что повлекло за собой невозможность вашего участия в соответствующих закупочных процедурах. Пресечение незаконных действий на рынках продаж фармацевтической продукции предоставит возможность добросовестным компаниям участвовать в государственных закупках в равных и честных условиях», – говорится в обращении антимонопольного ведомства.

При этом в ФАС России обещают обеспечить конфиденциальность полученной информации.

При наличии такой информации ее следует направлять письмом на имя начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Тенишева Андрея Петровича или по адресу fas22@fas.gov.ru, или delo@fas.gov.ru (с пометкой «Для отдела расследований на торгах Управления по борьбе с картелями»).

«Фармацевтический вестник»