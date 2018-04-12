Genentech оспорила отмену патента на новое применение ритуксимаба

Американская компания Genentech – «дочка» швейцарской Roche – требует у Суда по интеллектуальным правам признать недействительным решение Палаты по патентным спорам, которая по иску российского «Биокада» отменила патент на использование противоопухолевого препарата ритуксимаб для лечения ревматоидного артрита.

Суд оставил иск, поданный 23 марта, без движения до 3 мая 2018 года, так как компания не приложила к заявлению необходимые документы.

Заявку в Палату по патентным спорам на аннулирование патента РФ №2358762, который защищает применение ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита в случае неадекватного ответа на один из ингибиторов фактора некроза опухолей, подала компания «Биокад». В конце 2017 года «Биокад» выиграл дело и патент был аннулирован.

Патентные споры «Биокада» и Genentech о ритуксимабе начались в 2015 году. Genentech является разработчиком ритуксимаба. Патент на сам препарат истек в 2012 году, но в начале 2015 года Genentech получила евразийский патент №ЕА 4107 на применение ритуксимаба в комбинации с другими препаратами и подала иск против «Биокада», который разработал препарат-дженерик под названием Ацеллбия.

Суд решил дело в пользу «Биокада», после чего тот подал иск к Genentech о досрочном прекращении патента №ЕА 4107 на территории России. Суд по интеллектуальным правам в этом иске отказал.

Биотехнологическая компания «Биокад» была учреждена в 2001 году Дмитрием Морозовым и Татьяной Дубровской. Принадлежит Морозову (30%), «Фармстандарту» (20%) и деловому партнеру основного акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина Валерию Егорову (50%). В рейтинге Vademecum «ТОП100 поставщиков онкопрепаратов рынка госзаказа» по итогам 2016 года «Биокад» занял четвертое место с суммой контрактов 4,1 млрд рублей.

Roche – швейцарская фармкомпания. Объем продаж в 2016 году составил 50,6 млрд швейцарских франков, чистая прибыль – 9,7 млрд швейцарских франков.

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