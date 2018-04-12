Правительство продолжит помогать регионам с обеспечением лекарствами

Правительство РФ продолжит оказывать поддержку регионам в обеспечении жизненно необходимыми лекарственными препаратами, в 2018 году на это планируется выделить порядка 30 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы продолжим помощь и поддержку регионов по теме лекарственных препаратов. В этом году на это запланировано порядка 30 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств пойдет в регионы для того, чтобы поддержать спрос и людей, которые такого рода препараты используют», — сказал Медведев, после отчета в о работе правительства в Госдуме отвечая на вопросы депутатов.

Как отметил премьер, порядка 84-85 процентов этих препаратов сегодня выпускаются в России, по его словам, это ведет к снижению цен на них. Медведев подчеркнул, что этому также способствует постоянный контроль правительства за ценами на лекарства.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

РИА Новости