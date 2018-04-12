GSK продает портфель препаратов для генной терапии редких заболеваний

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline продает портфель одобренных и экспериментальных препаратов для генной терапии редких заболеваний другой британской компании – Orchard Therapeutics, сообщает Reuters. Сделка является результатом стратегического рассмотрения перспектив для подразделения GSK.

По условиям соглашения GSK получит 19,9% акций Orchard Therapeutics, а также место в совете директоров. Кроме того, GSK будет получать финансовую компенсацию в виде роялти и поэтапных платежей с объема продаж.

В переданный Orchard Therapeutics портфель входит уже находящийся на рынке препарат для лечения тяжелого комбинированного иммунодефицита у детей Strimvelis, одобренный в Европе в 2016 г. Также к Orchard Therapeutics перейдут права на два препарата на завершающих стадиях регистрационных исследований для лечения метахроматической лейкодистрофии и синдрома Вискотта-Олдрича. Кроме этих препаратов Orchard Therapeutics будет продолжать программу клинических исследований в области лечения бета-талассемии.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»