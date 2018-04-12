Аптечная сеть «Апрель» присоединит «Казанские аптеки»

По информации «ФВ», завтра, 13 апреля, состоится совещание заведующих аптек сети «Казанские аптеки», на котором генеральный директор Владимир Рубцов предположительно объявит о присоединении сети к АС «Апрель».

По данным аналитической компании AlphaRM, краснодарская АС «Апрель» закончила 2017 год с приростом выручки 107% по отношению к предыдущему, и вышла на седьмое место в рейтинге федеральных сетей с долей рынка в 1,94%. Она представлена в 26 регионах России, насчитывает 878 аптечных учреждений, а общий объем продаж в прошлом году составил 879,90 млн рублей. Владелец аптечной сети – Вадим Анисимов.

АС «Казанские аптеки» по итогам 2017 года опустилась на одну строчку рейтинга – с 63 на 64 место, сообщила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова. Сеть представлена в четырех регионах, объединяет 115 аптечных учреждений, закончила год с объемом продаж 878,82 млн рублей. Прирост выручки составил 3%, а доля рынка – 0,17%.

По мнению нескольких источников «ФВ», скорее всего предстоящая сделка будет означать выход «Казанских аптек» из АСНА с третьего квартала этого года.

Пока информация о сделке носит предварительный характер. Официальное заявление руководителей двух аптечных сетей ожидается на следующей неделе.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»