«Р-Фарм» поставит Минздраву препараты от ВИЧ на 1,5 млрд рублей

«Р-Фарм» выиграл три аукциона Минздрава на поставку препаратов от ВИЧ атазанавира и тенофовира на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Минздрав подвел результаты конкурсов на поставку атазанавира на 810,7 и 31,5 млн рублей и тенофовира на 690,6 млн рублей. Во всех трех заявка от «Р-Фарма» была единственной. Компания должна будет поставить лекарства в два этапа: первый до 1 июня 2018 года, второй – до 15 ноября 2018 года.

В прошлом году «Р-Фарм» сорвал поставки атазанавира, на что жаловалась организация «Пациентский контроль». Всего за срыв сроков по контрактам 2017 года Минздрав начислил фармкомпаниям более 600 млн рублей пеней. По подсчетам Vademecum, «Р-Фарму» были начислены 480 млн рублей пеней и 2,4 млн рублей штрафов по 29 контрактам.

ФАС подозревает «Р-Фарм» в сговоре с Минздравом. Антимонопольное ведомство считает, что министерство могло создать компании преимущества при закупке лекарств против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза и других препаратов. «Р-Фарм» и Минздрав сговор отрицают.

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