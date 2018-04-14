ФАС укажет регионам, как распределять госзадание

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев рассказал, что региональные власти не стремятся наращивать конкуренцию между частными и государственными клиниками в системе обязательного медицинского страхования. Чтобы решить эту проблему, ФАС планирует описать правила распределения объемов госзадания и предложить «методические указания» субъектам.

«У нас в кои-то веки в региональных «дорожных картах» по развитию конкуренции были заложены параметры – участие [частных клиник. – Vademecum] в программе госгарантий должно быть не менее определенного количества процентов. Вы не представляете, какое давление мы испытываем в связи с этим. К нам уже кто только не обращался с тем, что эти KPI установлены ошибочно и что их нужно заменить на количество частных клиник, заявившихся в систему ОМС», – сообщил Нижегородцев 12 апреля на V Национальном конгрессе частных медицинских организаций.

При этом есть регионы, где частных медцентров в два раза больше, чем государственных, но получают они менее 1% объемов госзадания. В «дорожных картах» субъектов указаны несколько другие целевые индикаторы. Например, в Новосибирской области плановый показатель доли частных клиник на региональном рынке ОМС в 2018 году составляет 3,5% (в 2014 году он фактически был на уровне 2,38%). Цели правительства Ивановской области более серьезные – в 2018 году этот показатель должен достичь 5% в деньгах.

Если же перейти на предлагаемую систему – оценивать количество участников системы ОМС, регион сразу же «выполнит» план по развитию конкуренции, говорит Тимофей Нижегородцев. Губернаторы не сами придумали такой маневр – оценивать доступ к госзаданию по количеству частных клиник, а не по деньгам, которые они фактически получают, предпочитают в Минздраве и в ФФОМС.

В ФАС надеются, что отношение региональных властей к конкуренции в системе ОМС станет более ответственным, так как эту тему специально обсудили на заседании Госсовета 5 апреля 2018 года вместе с президентом Владимиром Путиным. «Умные и активные губернаторы», по выражению Нижегородцева, уже организовали специальные рабочие группы в местных министерствах экономического развития. Он призвал участников рынка и представителей ассоциаций донести до местных властей первостепенность проблемы дискриминации частных клиник, желающих участвовать в системе ОМС.

«Затем мы вместе с вами будем делать методические указания о том, как это развивать. У нас есть поручение, по которому ФАС должна создать такие методические указания. И в этом смысле мы ожидаем, что вместе с вами предложим субъектам РФ ясный план действий», – сказал Нижегородцев, добавив, что госбольницы тоже заинтересованы в появлении таких правил, потому что «сегодня ты друг, а завтра тебе не дали объемов».

С такой проблемой, например, столкнулась клиническая больница Северо-Осетинской государственной медакадемии. А Медцентр Дальневосточного федерального университета – в части федерального госзадания на высокотехнологичную медпомощь. Главный врач клиники Олег Пак жаловался, что за четыре года количество квот сократилось почти в два раза – клинике удается получить лишь 45–56% от желаемого объема финансирования.

Частные же клиники – самостоятельно либо с помощью ФАС – пытаются доказать свое право на полноценную работу в ОМС через суд. Например, в ноябре 2017 года пятеро членов Комиссии по разработке территориальной программы ОМС Санкт-Петербурга не смогли оспорить в суде решение ФАС России о привлечении их к административной ответственности – все они были оштрафованы за создание дискриминационных условий для частных клиник, в частности ЗАО «КардиоКлиника», во время распределения объемов ВМП, погруженной в систему ОМС.

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