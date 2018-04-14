«Фармимэкс» намерен заключить СПИК на 6,25 млрд рублей

Фармкомпания «Фармимэкс» в конце марта 2018 года направила в Минпромторг скорректированную заявку на заключение специального инвестконтракта (СПИК) по производству препаратов крови. Совместно со шведской Octapharma «Фармимэкс» собирается вложить в строительство завода по производству полного цикла препаратов крови 6,25 млрд рублей.

Об этом Vademecum рассказал президент компании Александр Апазов и подтвердил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Алексей Алехин.

Завод планируется построить в Скопинском районе Рязанской области. Этот проект «Фармимэкс» презентовал ранее. Речь идет о производстве полного цикла человеческого фактора Виллебранда/концентрата фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина 5% и 10% для внутривенного введения, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям шведской Octapharma.

Проект предусматривает также строительство восьми центров сбора плазмы крови и модернизацию существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год.

С 2015 года на Скопинском фармацевтическом заводе «Фармимэкса» уже производится упаковка препаратов крови производства Octapharma. В 2017 году завод выпустил более 307,5 тысячи комплектов факторов крови VIII, XI, фактора Виллебранда, указано на его сайте.

В данный момент других заявок от фармотрасли на рассмотрении в Минпромторге нет, уточнил Алехин.

СПИК уже заключили AstraZeneca, Sanofi, «Герофарм», «Биокад», «НоваМедика». Рассматривала возможность заключения СПИКа и датская Novo Nordisk, но не дождалась договоренностей с властями, построив вторую очередь завода в Калужской области. До конца 2018 года подать заявку на СПИК планирует «Верофарм» (принадлежит американской Abbott).

В марте 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынудила AstraZeneca снизить цены на часть препаратов, включенных в СПИК. Из-за этого уже заключенный СПИК может быть пересмотрен, ожидает Алехин. Но официальных предложений, по его словам, от AstraZeneca пока не поступало. Возможно, будет снижен и объем инвестиций: компания по контракту должна будет вложить более 1 млрд рублей в модернизацию своего производства, а минимальный порог инвестиций для СПИК – 750 млн рублей.

Ситуация с AstraZeneca не повлияла на интерес фармкомпаний к этому инвестиционному инструменту, утверждает Алехин.

Помимо «Фармимэкса», совместное производство препаратов крови планируют организовать «Нацимбио», итальянская Kedrion Biopharma и «Фармстандарт» – для этого они создали АО «Киров Плазма», которое должно «оживить» недостроенный завод в Кирове.

В марте 2018 года компания «Иммуно-гем» также объявила о вложении 3 млрд рублей в строительство завода препаратов крови в особой экономической зоне «Новоорловская» в Санкт-Петербурге.

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