Семье пациентки, погибшей от инъекции формалина, выделят 1 млн рублей

Правительство Ульяновской области выплатит компенсацию семье погибшей в конце марта Екатерины Федяевой. Девушка скончалась после инъекции формалина в Центральной медико-санитарной части Ульяновска.

Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Администрация Ульяновской области обещала выделить средства на организацию похорон. Однако из-за «чиновничьей волокиты», как выразился Морозов, сделать это вовремя не удалось.

Трагедия случилась в середине марта: в медсанчасти Екатерине Федяевой провели плановую операцию, а затем по ошибке ввели в брюшную полость 10 доз формалина.

Пациентку в критическом состоянии перевезли сначала в Ульяновскую областную клиническую больницу, а затем в Медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, где 5 апреля она скончалась.

Возбужденное поначалу уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) переквалифицировали на более тяжкую статью – по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Сотрудники больницы, допустившие ошибку, уволены по статье, а руководитель учреждения, по словам Сергея Морозова, отстранен от должности.

Источник: Губернатор и Правительство Ульяновской области

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