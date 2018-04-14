Российская фармотрасль должна взять вектор на более глубокую локализацию производства

Работа форума по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia 2018 началась с Пленарного заседания, посвященного вопросам инновационного развития фармотрасли в рамках стратегии ФАРМА-2030, возможностям кооперации в системе здравоохранения на территории единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза.

В своем приветственном слове к участникам дискуссии ее модератор, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин подчеркнул, что в рамках реализации программы ФАРМА-2020 сотни отечественных фармпредприятий активно включились в процессы локализации производства и импортозамещения и вывели российскую фармацевтическую промышленность на лидирующие позиции на европейском рынке.

«Несмотря на политику сдерживания и санкционные ограничения, наши производители лекарственных средств добились ощутимых результатов, в несколько раз увеличился поток международных инвестиций в отрасль, а наиболее активные российские компании охватили те сегменты фармацевтической промышленности, в которых мы никогда до этого не работали», — отметил он.

В свою очередь Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб подчеркнул, что принятая стратегия развития отрасли ФАРМА-2030 призвана еще больше укрепить позиции России на международном рынке.

«Сегодня нами взят вектор на более глубокую локализацию производства, — рассказал Сергей Анатольевич. – Начав работу по программе ФАРМА-2020 в 2010 году, мы смогли добиться реальных результатов лишь к 2014-2015 годам. Отрасль развивается постепенно, пошагово, но стабильно. В частности петербургский фармацевтический рынок сделал за эти годы самый мощный рывок: рост объемов производства в последние два года составил 20%, в 2017 году было отгружено продукции на 30 млрд рублей. Это наилучший результат из всех регионов России».

По мнению модератора сессии, состоявшейся так же в первый день форума и посвящавшейся проблематике фармсубстанций, исполнительный директор СПФО Лилия Титова, отметила, что если стратегия развития ФАРМА-2020 подразумевала исключительно развитие фармацевтической отрасли в целом, ее выход на международный рынок и привлечение в промышленность иностранных инвестиций, то новая программа – ФАРМА-2030 – ориентирована уже на развитие отечественных мощностей по производству новых лекарственных форм с использованием инновационных технологий. Одним из таких направлений развития эксперты видят именно развитие рынка синтеза фармацевтических субстанций.

По словам Председателя Правления НП «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захара Голанта, за последние 7-8 лет развитие компетенций в новых сегментах фармпромышленности стало приоритетом развития для отечественных фармпроизводителей.

«Надо понимать, что вывод на международный рынок российской готовой фармацевтической продукции сегодня уже невозможен, так как он наводнен различными инновационными лекарственными средствами и конкурентоспособность поддерживать здесь крайне трудно, — рассказал он. – Сегодня необходимо развивать сферу синтеза субстанций так, чтобы к началу реализации программы ФАРМА-2030 мы могли выходить на рынки не только Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, но и на недосягаемый пока для нас Европейский рынок».

Эксперт также подчеркнул необходимость создания новых, современных инжиниринговых центров в регионах страны. Так, в частности на протяжении 4 лет в Санкт-Петербурге создавался региональный инжиниринговый центр активных фармацевтических субстанций, в который было вложено свыше 200 миллионов рублей и который дал шанс многим компаниям региона внедрять и использовать на практике инновационные и наиболее технологичные разработки.

gmpnews