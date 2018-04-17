UPD: Эксперты: контрсанкции не нанесут существенного вреда американскому консалтингу на фармрынке

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» будет рассмотрен Государственной думой в первом чтении 15 мая, такое решение 16 апреля принял Совет Государственной Думы.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, документ в тот же день решено было отправить Президенту РФ, Правительству РФ, Совету Федерации, Комитетам ГД, а также в Общественную и Счетную палаты.

Помимо того, что документ предлагает запретить, в частности, импорт американских фармпрепаратов, аналоги которых производятся в России или в других странах, не поддержавших антироссийские санкции, он еще и вводит ограничение деятельности в России консалтинговых компаний, находящихся под юрисдикцией США или с преобладающим участием американского капитала. Такие компании действуют и на российском фармрынке.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк считает, что вреда американцам от такого решения будет меньше, чем для России, ведь часто заключения таких компаний ложатся в основу принятия решений о финансирования тех или иных проектов, предоставлении кредитов в нашей стране. «Это так же, как было с рейтинговыми агентствами в первую волну кризиса, когда все кричали, что нам нужно создать наше рейтинговое агентство и запретить не наши. Что получилось? Все равно все пользуются, потому что существует мировая система, в которой есть имена, которым доверяют. И запретить в России пользоваться их услугами – ни к чему хорошему не приведет, а только ухудшит ситуацию в нашей экономике» — отметил эксперт. По его словам, если говорить о крупных компаниях вроде Price Waterhouse, то альтернативы им на российском консалтинговом рынке нет. «Что касается фармрынка, то количество игроков по пальцам руки можно пересчитать, — отметил С. Шуляк. — Нет никакой необходимости и целесообразности в таком решении».

Для американских консалтинговых компаний определенную угрозу могут представлять сразу два пункта в перечне российских антисанкционных мер: п. 7 – запрет на допуск технологического оборудования и ПО (в том числе, базы данных) и, собственно, п. 8 — прямой запрет обращения к американским консалтинговым компаниям в рамках государственных и муниципальных закупок, а также отдельных юридических лиц – рассказал «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он пояснил, что в последнем случае, очевидно, подразумеваются различные госкорпорации.

«На фармрынке американские консалтинговые компании ориентированы, прежде всего, на работу с коммерческими заказчиками, количество контрактов с государственными и муниципальными заказчиками у таких игроков минимально, — пояснил г-н Беспалов. – Скажем, у подразделения компании IQVIA, которое занимается предоставлением аналитических баз данных за 2016-2017 гг. таких партнёров было всего три. Соответственно, сколько-нибудь значимых последствий для бизнеса IQVIA эта мера иметь не будет. В основном, контрсанкции могут коснуться так называемой большой четверки — это крупные консалтинговые компании, которые не специализируются на конкретных отраслях, такие как PwC и EY (Великобритания), BCG, Deloitte (США). У них десятки госзаказчиков и суммы контрактов исчисляются миллиардами рублей — для них это действительно может быть весьма чувствительным ударом. Но даже не все эти компании де-юре попадают под формулировки документа, например, структура собственности EY вообще состоит из российских резидентов».

new «В свете наращивания санкционного противостояния сейчас рано акцентировать внимание на возможных изменениях конкурентной обстановки среди консалтинговых аналитических компаний, обслуживающих рынок фармы, — считает заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова. — Запрет на обращение в России американских лекарств — вот настоящая проблема, которую стоит обсуждать. Именно к этой теме еще есть время привлечь внимание законодателей и предостеречь их от возможных последствий поспешных действий, которые могут стоить пациентам безвозвратно дорого».

«ФВ» продолжит собирать мнения экспертов, тем более, что до первого чтения законопроект будет обсуждаться с экспертным сообществом, как заверил Вячеслав Володин. Кроме того, он назвал этот документ рамочным законом, который во многом будет зависеть от возможностей импортозамещения.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»