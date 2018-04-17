Лента · В России 273 Эксперт: маркировка повысит прозрачность рынка

В рамках международной выставки IPhEB Russia 2018, которая состоялась в Санкт — Петербурге, эксперты указали на формирование негативной тенденции взаимодействия между дистрибьюторами и розницей.

В этой связи большие надежды возложены на маркировку как возможность дополнительного контроля за маркетинговыми выплатами, движением и уровнем товарных запасов, исключая «переливы товара» и т.п.

«Введение маркировки мы рассматриваем как механизм минимизации рисков и повышения финансовой прозрачности товаропроводящей цепи, – отметила в своем выступлении в рамках IPhEB Russia 2018 исполнительный директор СПФО Лилия Титова. – В условиях ухудшения экономической ситуации из-за роста числа просроченных неплатежей у производителей появится возможность получать информацию о лекарственных препаратах, находящихся в гражданском обороте. Такая возможность предусмотрена ФЗ №425 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»».

По словам Лилии Титовой, четкая финансовая отчетность, оптимизация товарных запасов, реальные планы продаж – эти факторы в совокупности должны защитить от просроченных неплатежей и банкротств.

«Вводимая система маркировки препаратов поможет производителям сформировать реальные планы продаж, основанные на достоверности сведений об остатках препаратов на складах, в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях. Кроме того, именно маркировка сводит на нет все риски параллельного импорта. Тема параллельного импорта, обсуждаемая около трех лет, становится неактуальной, когда право и обязанность нанесения средства идентификации возложено исключительно на производителя», – добавила она.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»