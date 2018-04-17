Вероника Скворцова: Минздрав не согласует законопроект о продаже лекарств в торговых сетях

Минздрав не поддержит доработанный Минпромторгом законопроект о продаже безрецептурных лекарств в торговых сетях. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова журналистам 13 апреля.

«Со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию, и позиция наша остается неизменной», – цитирует «Интерфакс» Веронику Скворцову.

По ее словам, проблема отсутствия лекарств в России не стоит – в настоящее время «достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов».

Как сообщалось ранее, Минпромторг доработал проект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах. Обновленная версия предлагает разрешить торговым организациям реализовывать безрецептурные лекарства вообще без лицензии. Осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в Росздравнадзор.

Как писал «ФВ», категорически против принятия этого законопроекта выступает Комитет Госдумы по охране здоровья.

«Я считаю недопустимым, чтобы лекарства продавались нефармацевтическими организациями. И это мнение я высказывал при первой информации, появившейся в публичном пространстве о некой законодательной инициативе», – заявил глава комитета Дмитрий Морозов.

Фармацевтическое сообщество также высказывается против принятия такого документа, считая, что он создаст дискриминационные условия для участников аптечного рынка. В частности, ранее исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова заявляла: «Тому, кто хочет открыть аптеку, необходимо следовать правилам лицензирования. А тому, кто хочет только торговать безрецептурными препаратами, достаточно уведомить об этом. Нам кажется, что тем самым создаются дискриминационные условия для участников аптечного рынка. И еще – наша организация представляет фармацевтический бизнес, нам тоже часто хочется упростить регулирование, но надо упрощать до каких-то пределов, знать границы», – отметила глава СПФО.

«Фармацевтический вестник»