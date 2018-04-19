У Калужского фармкластера появился стратегический инфопартнер

Калужский фармацевтический кластер и первый информационный проект о надлежащей производственной практике в России (журнал «Новости GMP» и информационный проект «GMP News») подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписание состоялось в рамках ежегодного форума «Фармэволюция».

Ежегодный фармацевтический форум, который в апреле проводят на территории Калужского фармацевтического кластера (КФК) «Ведомости» — это не только место встречи топ-менеджмента производителей лекарственных средств, заводы которых консолидированы в кластерах, и их партнеров, но и площадка, где происходит подписание ключевых контрактов. Этот год не стал исключением. Самый крупный кластер в области фармпроизводства и учредители журнала №1 о надлежащей производственной практике в России, «Новости GMP», и международного информационного проекта «GMP News» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. По сути, данные информационные проекты становятся официальными СМИ, первыми представляющими официальную позицию компаний, входящих в кластер, и их новости в сфере разработки лекарственных средств российского производства, их эксклюзивные материалы.

Зачем КФК официальный информационный канал?

Соглашением предусмотрено, что журнал «Новости GMP» и информационный проект «GMP news» в приоритетном порядке будут решать задачи, поставленные компаниями-членами Ассоциации «КФК», предоставлять им преимущество публикаций, освещения и медийной поддержки, а также особые условия публикаций и помощи в предоставлении печатных площадей на международных площадках. Так, учредители указанных изданий 2 года назад запустили сервис по контрактному производству, который стал основой для выпуска журнала «Новости GMP» не только на русском, но и английском языке. Англоязычный номер, выступая официальным информационным партнером крупнейших международных фармацевтических выставок (Achema, CPhI Worldwide и др.), позволил отечественным производителям лекарственных средств не только увеличить уровень информированности зарубежных коллег о российском производственном потенциале, но и привлечь партнеров, в том числе из Big Pharma, находящихся в поиске контрактных площадок, удовлетворяющих требованиям международных GxP-стандартов. Более того, наличие публикаций о достижениях КФК в международной прессе сыграло свою роль и в решении международной инспекции по оценке КФК экспертами European Cluster Excellence Initiative. Так, аудиторы отметили высочайший уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам.

Помимо этого, для КФК сотрудничество с фактически единственным официальным международным информационным проектом, поддерживаемым главными аудиторами в области GMP в России, предусматривает совместное участие сторон в разработке и подготовке совместных научно-исследовательских, инновационных и информационных работ, программ и проектов, необходимых для повышения привлекательности российского фармацевтического рынка.

«Подписание соглашения о партнерстве – событие вполне логичное и ожидаемое, — считает руководитель информационного проекта «GMP News» и редактор журнала «Новости GMP» Вячеслав Федоренко. – Последний год на международных выставках и в ходе различных бизнес-миссий Минпромторга России за рубежом мы очень часто наблюдали ситуацию, когда международный рынок знакомился с отечественными фармкомпаниями и узнавал о том, как вообще живет российская фармотрасль, не в ходе личных встреч с главами наших флагманских заводов, а со страниц журнала».

«Нашей [российской] фарминдустрии сегодня есть чем гордиться, — уверена зам. генерального директора ГК «Фармконтракт» Евгения Дорина, по совместительству являющаяся директором журнала «Новости GMP». — И это касается не только области дженериковых препаратов. В частности, ряд производственных площадок в процессе гонки за показателями, закрепленными в «Фарма-2020», произвел полную реконструкцию советских заводов, являющихся флагманами в фармацевтической отрасли на тот период. Более того, появились новые компании-разработчики инновационных лекарственных препаратов, аналогов которым нет во всем мире. В рекордные сроки отрасль перешла на стандарты надлежащей производственной практики, требования которых во многом гораздо жестче мировых GMP. Все это позволяет компаниям не только быть готовыми к экспорту своей продукции, но и предлагать свои производственные мощности, оснащенные тем же оборудованием швейцарского, немецкого, итальянского проиводства, зарубежным партнерам, которые не хотят терять российский рынок сбыта. И прежде всего, речь идет о таком сегменте, как государственные закупки, куда доступ им ограничили с вступлением закона о «третьем лишнем». Потому логический выход русскоязычного проекта в международную плоскость был делом времени. А подписание соглашения о стратегическом информационном партнерстве с крупнейшим фармкластером страны – это признание успеха работы коллег в данном направлении».

gmpnews