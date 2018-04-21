UCB получает права на экспериментальный противоэпилептический препарат

Бельгийская фармацевтическая компания UCB объявила о подписании соглашения, согласно которому она приобретает у компании Proximagen права на экспериментальный противоэпилептический препарат midazolam в виде назального спрея, сообщает FirstWord Pharma. Он предназначен для неотложной помощи пациентам при повторяющихся приступах эпилепсии.

Как отметили в UCB, препарат показал высокую эффективность в процессе III фазы клинических исследований.

По условиям соглашения, UCB осуществит единовременный платеж на сумму 150 млн долл. Кроме того, Proximagen получит еще до 220 млн долл. в качестве поэтапных платежей.

UCB планирует направить заявку в FDA уже в текущем году.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»