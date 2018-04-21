Акции Takeda снизились после отказа Shire

Акции японской фармацевтической компании Takeda снизились на 5% после того, как британская Shire отказалась от предложения со стороны Takeda о приобретении за 60 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Takeda предложила акционерам британской компании 46,50 фунтов стерлингов (65,35 долл.) за акцию, из которых 38% – наличными.

В Shire посчитали, что предложение недооценивает перспективы роста компании. Переговоры между Takeda и Shire продолжаются.

Аналитик Daiwa Securities Казуаки Хасигучи полагает, что Takeda может повысить сумму предложения, но ненамного.

Его коллега из Credit Suisse Group Фумиёси Сакаи также считает, что японской компании необходимо повысить сумму предложения и увеличить процент выплаты наличными, чтобы удовлетворить акционеров Shire.

Аналитик Shinkin Asset Management Co. Наоки Фудживара предупреждает о финансовых рисках потенциальной сделки.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»