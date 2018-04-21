Доход Johnson & Johnson от фармпродукции вырос до 9,8 млрд долларов

В прошлом квартале почти половину выручки компании Johnson & Johnson (JNJ, NYSE) обеспечила продажа медицинских препаратов. Основным драйвером роста стал высокий спрос на три препарата – Darzalex, Stelara и Zytiga.

В первом квартале 2018 г. общая выручка Johnson & Johnson составила $20 млрд, скорректированная прибыль на акцию достигла $2,06.

Доход Johnson & Johnson от фармацевтической продукции вырос до $9,8 млрд, или 49%, выручки компании. Для сравнения, сегмент потребительских товаров и сегмент медицинского оборудования принесли $3,4 млрд и $6,8 млрд соответственно.

В частности, продажи препарата Darzalex для лечения множественной миеломы выросли на 69,4% год к году до $432 млн, благодаря распространению в большом количестве стран (уже 29) и расширению сферы применения. В прошлом году FDA утвердила использование Darzalex в качестве лечения множественной миеломы второй линии, а не только в качестве терапии третьей линии.

Препарат Stelara для лечения псориаза в прошлом году получил разрешение FDA на использование при терапии болезни Крона. Это улучшило продажи препарата: в первом квартале они выросли на 24,1% до $1,06 млрд.

Препарат Zytiga для лечения онкологических заболеваний предстательной железы в первом квартале принес $845 млн (61,6% год к году). Рост стал возможным благодаря расширению сферы применения. Патентная защита Zytiga прекращается в конце нынешнего года, что означает появление конкурентов, в том числе и более дешевых. Однако J&J сообщила инвесторам, что по крайней мере в краткосрочной перспективе выпуска дженериков, соответствующих по составу Zytinga, не ожидается.

Таким образом, препараты Darzalex, Stelara и Zytiga продолжат оставаться важными источниками дохода Johnson & Johnson. Они также помогут компании компенсировать снижение продаж ее популярного препарата Remicade для лечения аутоиммунных заболеваний. До недавнего времени на него приходилось более 15% фармацевтического дохода J&J, но выпуск биоподобных препаратов от конкурентов снизил долю Remicade. Потому для Johnson & Johnson так важен успех других ее фармацевтических разработок.

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