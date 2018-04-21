Натуральные объёмы поставок АФИ в Россию увеличились на 8% по итогам февраля

Россию по итогам февраля 2018.

За первые два месяца текущего года в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 14,9 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Рублёвая динамика поставок к аналогичному периоду 2017 г. выросла на 45%. Натуральные объёмы тоже в плюсе, но динамика не столь стремительна, +8%. Всего за два зимних месяца 2018 года в нашу страну было импортировано 1,76 тыс. тонн АФИ.

Начало года в целом повторяет общие тенденции прошлого года, тогда суммарный рублёвый объём импорта АФИ в нашу страну продемонстрировал динамику на уровне 22% в денежном и порядка 5,3% в натуральном выражении.

Собственно, февраль 2018 и задал общую картину роста по итогам периода, суммарный денежный объём поставок в этом месяце практически вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года. Всего в этом месяце в нашу страну было ввезено АФИ на сумму 10,1 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Интересно, что натуральные объёмы при этом сократились на 0,4%. Всего на протяжении второго месяца года в нашу страну было импортировано практически 0,9 тыс. тонн АФИ. При этом натуральная динамика в январе 2018 к аналогичному месяцу 2017 г. превышала 18%.

Примечательно, что средняя стоимость ввозимых по итогам февраля АФИ выросла по сравнению с январём более чем в два раза. В среднем килограмм фармсубстанций в феврале стоил 11,3 тыс. руб., изменения естественно были вызваны изменением ассортимента поставляемого сырья. В частности, за период в нашу страну ввозилось 261 наименование АФИ, из них практически половина (128 торговых марок) годом ранее не поставлялись. Наибольшую динамику в феврале показали следующие наименования АФИ: пневмококковые моновалентные полисахаридные конъюгаты (поставки в рублях выросли вдвое), периндоприла эрбумин (в 7,8 раз), дипиридамол (в 12 раз), актовегин (в 3,5 раза).

ТОР-10 стран происхождения АФИ по объёмам импорта в Россию за январь-февраль 2018 г.

№ Страна-происхождения АФИ Количество наименований АФИ, шт. Доля в общем объёме импорта АФИ январь-февраль 2018, %, руб. Прирост поставок январь-февраль 2018/январь-февраль 2017, %, руб. 1 КИТАЙ 172 15,2 6 2 ФРАНЦИЯ 13 14,2 -7 3 ИРЛАНДИЯ 1 12,7 101 4 ГЕРМАНИЯ 16 10,8 170 5 ИНДИЯ 103 8,2 45 6 ШВЕЙЦАРИЯ 7 7,9 559 7 ИТАЛИЯ 26 7,1 17 8 СЛОВЕНИЯ 9 5,9 -36 9 ИСПАНИЯ 26 2,4 68 10 АВСТРИЯ 1 1,9 12 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт АФИ в Россию

gmpnews