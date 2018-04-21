Натуральные объёмы поставок АФИ в Россию увеличились на 8% по итогам февраля

Россию по итогам февраля 2018.
За первые два месяца текущего года в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 14,9 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Рублёвая динамика поставок к аналогичному периоду 2017 г. выросла на 45%. Натуральные объёмы тоже в плюсе, но динамика не столь стремительна, +8%. Всего за два зимних месяца 2018 года в нашу страну было импортировано 1,76 тыс. тонн АФИ.
Начало года в целом повторяет общие тенденции прошлого года, тогда суммарный рублёвый объём импорта АФИ в нашу страну продемонстрировал динамику на уровне 22% в денежном и порядка 5,3% в натуральном выражении.
Собственно, февраль 2018 и задал общую картину роста по итогам периода, суммарный денежный объём поставок в этом месяце практически вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года. Всего в этом месяце в нашу страну было ввезено АФИ на сумму 10,1 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Интересно, что натуральные объёмы при этом сократились на 0,4%. Всего на протяжении второго месяца года в нашу страну было импортировано практически 0,9 тыс. тонн АФИ. При этом натуральная динамика в январе 2018 к аналогичному месяцу 2017 г. превышала 18%.
Примечательно, что средняя стоимость ввозимых по итогам февраля АФИ выросла по сравнению с январём более чем в два раза. В среднем килограмм фармсубстанций в феврале стоил 11,3 тыс. руб., изменения естественно были вызваны изменением ассортимента поставляемого сырья. В частности, за период в нашу страну ввозилось 261 наименование АФИ, из них практически половина (128 торговых марок) годом ранее не поставлялись. Наибольшую динамику в феврале показали следующие наименования АФИ: пневмококковые моновалентные полисахаридные конъюгаты (поставки в рублях выросли вдвое), периндоприла эрбумин (в 7,8 раз), дипиридамол (в 12 раз), актовегин (в 3,5 раза).
ТОР-10 стран происхождения АФИ по объёмам импорта в Россию за январь-февраль 2018 г.
|№
|Страна-происхождения АФИ
|Количество наименований АФИ, шт.
|Доля в общем объёме импорта АФИ январь-февраль 2018, %, руб.
|Прирост поставок январь-февраль 2018/январь-февраль 2017, %, руб.
|1
|КИТАЙ
|172
|15,2
|6
|2
|ФРАНЦИЯ
|13
|14,2
|-7
|3
|ИРЛАНДИЯ
|1
|12,7
|101
|4
|ГЕРМАНИЯ
|16
|10,8
|170
|5
|ИНДИЯ
|103
|8,2
|45
|6
|ШВЕЙЦАРИЯ
|7
|7,9
|559
|7
|ИТАЛИЯ
|26
|7,1
|17
|8
|СЛОВЕНИЯ
|9
|5,9
|-36
|9
|ИСПАНИЯ
|26
|2,4
|68
|10
|АВСТРИЯ
|1
|1,9
|12
|Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт АФИ в Россию