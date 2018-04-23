Фарму приглашают в промышленные кластеры

У фармкомпаний, ставших участниками промышленного кластера, есть возможность субсидировать до 50% затрат, понесенных на реализацию совместных кластерных проектов. Об этом на Форуме регионов, прошедшем в Москве 17 апреля, рассказал директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.

В России возможно создание двух видов кластеров — инновационного территориального (например, Калужский фармацевтический кластер) и промышленного. Первый вид курирует Минэкономразвития, а инициируют создание региональные власти. Второй вид находится под патронатом Минпромторга, инициатором создания могут стать сами предприятия.

«Промышленный кластер не создается, он, как правило, формально существует, надо только описать его и подать документы в Минпромторг», — пояснил Андрей Шпиленко.

Промышленные кластеры необходимы для того, чтобы снизить зависимость производителей конечной продукции от зарубежных поставщиков комплектующих, увеличить долю добавленной стоимости в промышленной продукции. Отсюда и обязательное условие — не менее десяти участников кластера, где девять компаний могут выпускать комплектующие и одна — конечный продукт.

На сегодняшний день в России в реестр Минпромторга занесено 27 промышленных кластеров, из которых только три медицинских. Это фармкластер в Пермском крае, кластер «БиоМед» в Пензенской области (выпускает медицинские изделия для сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии) и кластер производителей медицинского инструмента и медицинской техники в Татарстане.

Андрей Шпиленко активно призывал фармкомпании становиться участниками промышленных кластеров. Однако организовать на территории одного субъекта или смежных регионов промышленную цепочку из десяти компаний, по-видимому, возможно не всегда. Этим и объясняется небольшое количество фармкластеров.

Единственный из них в Пермском крае, конечную продукцию выпускает ЗАО «Медисорб». Как говорится в паспорте проекта компания производит анальгетики, спазмолитики и энтеросорбенты. В кластер входят производители следующей сопутствующей продукции: моющие средства технического назначения и дезинфектанты, рулонная упаковочная и этикеточная продукция, товарная продукция тонкой и специализированной химии и разработка и масштабирование химических технологий, «сложные» многослойные синтетические сетки, активированные угли, сорбенты и изделия на их основе, полимерные материалы, картон и гофротара.

На Форуме регионов представитель компании «ПИК Фарма» рассказал, что эта компания также готовится оформить участие в промышленном кластере. Это будет второй фармацевтический промкластер.

Стоит отметить, что субсидии выделяет напрямую Минпромторг. При этом государство компенсирует затраты, понесенные с 2015 г. На субсидии могут рассчитывать все участники кластера, возмещение они получают постепенно в течение действия договора, который заключается на пять лет. Субсидируются затраты на оборудование, программное обеспечение, разработку конструкторской документации, изготовление опытных партий, реконструкцию.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»