«Протек» снизил наценку для привлечения надежных аптечных сетей

Валовая рентабельность «Протека» в сегменте дистрибуции, на который пришлось 78% выручки, снизилась в 2017 году с 5,9% до 5,1%. Уменьшить наценку на товар пришлось, чтобы привлечь к сотрудничеству самые надежные аптечные сети и минимизировать риск неплатежей, объяснили в компании.

Из-за ужесточения конкуренции между дистрибьюторами пришлось «работать с ценой», объяснил в ходе конференц-колла президент «Протека» Вадим Музяев. «Приходилось торговую наценку снижать, чтобы обеспечить хорошим сетям отгрузку товара, так как выбор аптечных сетей, которые платят, становится все меньше», – объяснил он.

«Протек» отказался от партнерства с рядом сетей со второго полугодия 2017 года, когда ужесточил условия работы с розницей. Теперь сети обязаны предоставлять банковскую гарантию на товарный кредит, чтобы заключить контракт с «Протеком». В сегменте коммерческой дистрибуции выручка «Протека» во втором полугодии упала на 0,6%, хотя в первом полугодии выросла на 13,5%.

«Нелегкие времена», которые переживает дистрибуция, вызваны и «бурным ростом розничного ритейла»: в России слишком много аптек, а доходы населения не растут, подчеркнул Музяев. «Трафики и like-for-like [продажи без учета прироста торговых площадей. – Vademecum] падают, возникают большие проблемы по возврату дебиторской задолженности. Мы не можем производить отгрузки, рискуя сотнями миллионов невозврата», – заключил Музяев.

Перестройка сбытовой политики позволила «Протеку» к весне 2018 года «выйти на плато»: март-апрель стали, по словам Музяева, «неплохими месяцами» для компании.

«Протек» снизил торговую наценку и в розничном сегменте, где по результатам года тоже сократилась валовая рентабельность – с 28,2 до 26,8%, говорится в отчете. Аптечная сеть «Протека» работает под брендами «Ригла», «Будь здоров», «Живика». Она занимает 1-е место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2017 года».

«У нас растет выручка наших «Живик», их уже порядка 150 по стране. Наценка в «Живике» – 2-3%… Ясно, что мы снижаем наценку, но берем оборотом и валовым доходом: он вырос на 19%», – сказал Музяев. При этом и по «Ригле», и по «Будь здоров» «Протеку» приходится подстраиваться под коллег и немного снижать цены, по словам Музяева, «чтобы все-таки выдержать количество чеков и выручку по like-for-like».

Повышать маржинальность продаж планируется, по его словам, за счет собственных торговых марок (СТМ), работы с производителями по оказанию маркетинговых услуг, автоматизации бизнес-процессов.

Чистая прибыль группы «Протек» по МСФО в 2017 году снизилась на 3,8% – до 5,9 млрд рублей.

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