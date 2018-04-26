В Томске разработали биополимер, контролирующий время действия лекарств

Ученые из лаборатории полимеров и композиционных материалов Томского государственного университета (ТГУ) разработали биополимер, который поможет медикам и фармацевтам контролировать время действия лекарственных препаратов. Масштабированием производства полимера в России займется Томский инжиниринговый химико-технологический центр.

«Биополимеры чаще всего помещают в лекарственные препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний. Поскольку полимер способен биодеградировать в организме, можно добиться, чтобы препарат высвобождался в течение заданного времени. Таким образом, лекарственное вещетсво можно доставлять в организм дозированно», — прокомментировал руководитель лаборатории Владимир Ботвин.

Технология избавляет пациентов от ежедневных инъекций, при которых сначала возникает пиковый рост, а затем падение активности препарата. При этом, если активность снижается — снижается и эффективность лечения, а рост активности в некоторых случаях может привести к тому, что доза становится токсичной. Биополимер равномерно держит концентрацию препарата в организме, уменьшая вероятность лекарственных аллергий и передозировок.

Налаживать контакты с индустриальными партнерами для масштабирования производства будет Томский инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ). Сейчас, по данным ИХТЦ, две ведущие российские фармацевтические компании используют биополимеры в производстве, еще несколько — планируют их внедрение. Томичи активно работают с партнерами, ищут подходящие для них составы и марки полимеров.

«Сейчас мы ведем масштабирование технологии, увеличиваем объем производства полимера, одновременно подбираем его оптимальный состав для решения задачи доставки препаратов и создания лекарственных форм с контролируемым высвобождением. Мы хотим довести объемы производства полимера до сотни килограммов в год и работать с фармацевтическими компаниями для производства препаратов», — говорит директор ИХТЦ Алексей Князев.

Как отметил Алексей Князев, аналоги биополимера есть на зарубежном рынке, однако цена их может превышать миллион рублей за килограмм. Томские ученые создали полимер, который будет как минимум в два раза дешевле, но при этом не уступит импортным по качеству.

По словам ученых, разработку ожидают длительные испытания в фармацевтических кампаниях — для внедрения его в производство потребуется от двух до пяти лет.

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