Скорейшее принятие законопроекта о клинических рекомендациях станет приоритетной задачей в работе Комитета Госдумы по охране здоровья

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал клинические рекомендации и протоколы лечения новой вехой в законодательном обеспечении контроля качества оказания медицинской помощи.

Как писал «ФВ», 24 апреля соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента.

Выступая 27 апреля на заседании Совета законодателей РФ, Дмитрий Морозов отметил, что скорейшее принятие документа определено приоритетной задачей в работе комитета Госдумы по охране здоровья.

«Клинические рекомендации и протоколы лечения — это документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, – сказал Дмитрий Морозов. – Важно, что законопроектом установлены требования к применению клинических рекомендаций в конкретной медицинской организации, так называемые «протоколы лечения».

Также глава думского комитета по охране здоровья уверен, что протоколы лечения станут не только новым эффективным инструментом контроля качества оказания медицинской помощи, но и надежным помощником практикующих врачей, особенно молодых, в том числе в рамках единого цифрового контура системы здравоохранения.

Фото: Олег Чунусов

«Фармацевтический вестник»