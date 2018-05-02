Экспорт индийской фармпродукции растет за счет Азии, СНГ и Латинской Америки

Экспорт фармацевтической продукции из Индии, который является ключевым компонентом внешней торговли страны, впервые превысил 17 млрд долл. США, сообщает издание The Hindu.

В финансовом году, закончившемся 31 марта 2018 г., фармацевтический экспорт Индии вырос на 2,5% и составил 17,25 млрд долл. США. Как отметил генеральный директор компании Pharmexcil Рави Удай Бхаскар, рост произошел несмотря на отрицательную динамику в США, доля которого более чем 31% в общей выручке. За 11 месяцев — с марта 2017 г. по февраль 2018 г. — экспорт фармпродуктов в Северную Америку составил 4,83 млрд долл. США, это ниже на 8,04% (5,25 млрд долл.) по сравнению с результатами этого же периода предыдущего финансового года.

Издание отмечает, что впервые фармэкспорт Индии превысил отметку в 17 млрд долл. В 2016-1917 гг. его объем составлял 16,84 млрд. долл. ежегодно, а в 2015 году — 16,89 млрд. Согласно данным Совета по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии, основными движущими факторами роста были Азия (за исключением Западной Азии), страны СНГ и Латинской Америки.

Предоставляя детали, сказал он после первоначальной неудачи, экспорт растет, а март стал пятым месяцем роста. За 11 месяцев, закончившихся в феврале, экспорт увеличился на 2,32% до 15,51 млрд. Долл. США, при этом изменение выручки составило 351,35 млн. Долл. США.

Хотя итоги окончившегося финансового периода улучшились по сравнению с предыдущим, эксперты обращают внимание, что объем экспорта намного меньше амбициозной цели — 50 млрд долл. к 2020 г.

Цели российских властей более чем скромные по сравнению с индийскими амбициями. Как заявил 27 апреля 2018 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Новосибирске на заседании Координационного совета «Совершенствование мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности», экспорт российской фармпродукции к 2025 г. достигнет 2,8 млрд долл. США. По его словам, в 2017 г. экспорт фармпродукции впервые превысил 700 млн долл. – на 16% больше, чем в 2016 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»