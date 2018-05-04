Квартальный объем продаж Pfizer увеличился на 1%

В I квартале 2018 г. объем продаж американской фармацевтической компании Pfizer увеличился на 1% и составил 12,9 млрд долл., что ниже прогнозов аналитиков (13,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Продажи подразделения Innovative Health увеличились на 6% и составили 7,8 млрд долл. на фоне роста показателей по препаратам Eliquis и Ibrance. Объем продаж подразделения Essential health сократился на 5% – до 5,1 млрд долл.

Как отметил финансовый директор Pfizer Фрэнк Д’Амелио, результаты за I квартал вполне соответствуют прогнозам и компания подтверждает прогноз на 2018 г.

Квартальная прибыль выросла на 14% и составила 3,6 млрд долл.

Объем продаж вакцины Prevnar снизился на 1% и составил 1,4 млрд долл., показатель по препарату Lyrica остался на уровне I квартала 2017 г. – 1,1 млрд долл.

Продажи препарата Ibrance выросли на 37%, составив 993 млн долл., что ниже ожиданий аналитиков (956,6 млн долл.).

Квартальный показатель продаж препарата Eliquis увеличился на 35% и составил 765 млн долл., а по препарату Enbrel снизился на 14% – до 506 млн долл.

Квартальный объем продаж подразделения Consumer Health вырос на 7% – до 905 млн долл. В конце года руководство Pfizer должно принять решение относительно судьбы подразделения. Не исключена его продажа.

В марте с.г. британская GlaxoSmithKline вышла из переговорного процесса по приобретению бизнеса, поскольку стороны не смогли договориться по цене. GSK считалась фаворитом в гонке за приобретению безрецептурного бизнеса Pfizer после того, как с дистанции «снялась» другая британская компания – Reckitt Benckiser.

По прогнозу Pfizer, в 2018 г. прибыль на акцию составит 2,90 – 3,00 долл. при объеме продаж 53,5 – 55,5 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»