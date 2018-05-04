«Фармстандарт» пригласили на конкурс на долгосрочные поставки лекарств в Карелии

В течение мая 2018 г. руководство ПАО «Фармстандарт» примет решение о строительстве завода в Карелии. Об этом говорится на страничке главы республики Артура Парфенчикова «ВКонтакте».

Он и премьер-министр республики Александр Чепик встретились с генеральным директором ПАО «Фармстандарт» Григорием Потаповым 28 апреля 2018 г. Как отметил Парфенчиков, это была завершающая серия переговоров. «Предложенные условия заинтересовали производителей, и в течение мая будет принято решение по вопросу строительства фармацевтического производства в Карелии (возможные площадки – в Кондопоге или Петрозаводске)», — говорится в сообщении главы Карелии.

Помимо этого достигнуты договоренности о взаимодействии компании с Петрозаводским университетом, а также об участии компании в конкурсах на поставку высококачественных лекарств по госзакупкам на долгосрочной и экономически выгодной для бюджета республики основе.

«И это не единственные представители фарминдустрии, с которыми сейчас правительством ведутся переговоры по вопросу размещения производства на территории Карелии», — добавил г-н Парфенчиков.

Фото: vk.com

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»