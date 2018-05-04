Бывший директор ЗАО «Европа-Биофарм» приговорена к реальному сроку лишения свободы

В Волгограде суд вынес приговор экс-директору ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» Майе Михалевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

По информации прокуратуры Волгоградской области, в 2012 году между компанией, которая сделала себе имя на создании фитопрепаратов на основе тыквы, и Минобрнауки России был подписан госконтракт о создании уникальной, не имеющей аналогов в мире технологии получения пектина из этой бахчевой культуры. Традиционно пектин получают из цитрусовых, яблок. Проект хорошо вписывался в политику импортозамещения, ведь в России пектин в промышленных масштабах не производится, а также обладал экспортным потенциалом. На конкурсной основе он стал участником ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России» Минобрнауки и получил финансирование; первый транш составил 45 млн руб. (по тем временам 1,5 млн долларов США).

В суде было установлено, что НПО не справилось с поставленной задачей и не выполнило свои обязательства по контракту, а когда пришло время отчитываться о работе и потраченных деньгах, Михалева представила все в лучшем виде. Приемочная комиссия Минобрнауки приняла отчет и технологическую линию. Позже экспертиза установила, что пектин, который был сделан якобы на ней, в действительности был произведен в Испании.

Приговором Центрального районного суда Волгограда Майя Михалева лишена свободы сроком на 6 лет с отбытием в исправительной колонии общего режима и оштрафована на 900 тыс. руб. Предпринимательницу, которая в настоящий момент является руководителем пяти фирм (одна из них находится в стадии ликвидации), взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»