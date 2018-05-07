Janssen приобретает компанию BeneVir Biopharm

Компания Janssen достигла окончательного соглашения о приобретении частной биофармацевтической компании BeneVir Biopharm, специализирующейся на разработке противоопухолевых иммунотерапевтических препаратов, сообщает PharmaTimes.

Компания BeneVir использует собственную систему T-Stealth Oncolytic Virus Platform для «конструирования» онколитических вирусов, способных инфицировать и разрушать раковые клетки.

«Иммунотерапия на основе онколитических вирусов имеет превосходный потенциал в лечении солидных опухолей путем инициации и усиления противоопухолевого иммунного ответа», – сказал Питер Лебовиц, руководитель Глобального управления терапии онкологических заболеваний, Janssen Research & Development. По словам г-на Лебовица, уникальная технологическая платформа BeneVir дополняет исследования Janssen в области иммуноонкологии, нацеленные на ускорение разработки ряда новых иммунотерапевтических препаратов и их комбинаций для улучшения исходов заболеваний.

В компании Janssen заявили о намерении провести доклинические исследования кандидатных препаратов как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими иммунотерапевтическими средствами, для лечения солидных опухолей при раке легкого, предстательной железы, колоректальном раке и т.д.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»