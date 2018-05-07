Россия увеличила импорт фармацевтический продукции в апреле на 13,6%

Россия увеличила в январе — апреле 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 19,2% в годовом выражении — до $66 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в апреле составил почти $17,55 млрд, уменьшившись к предыдущему месяцу на 4,2%, а в годовом выражении рост составил 14%.

В частности, в апреле наблюдался рост закупок химической продукции на 20,3%. Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 29,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 24,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 24%, полимеров и каучука — на 23,4%, фармацевтической продукции — на 13,6%.

ИСТОЧНИК: ТАСС

gmpnews