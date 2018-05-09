Valeant поменяет название

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals теперь будет называться Bausch Health, сообщает The Wall Street Journal.

Как отметил исполнительный директор Valeant Джозеф Папа, новое название наиболее полно отражает сущность компании. По его словам, Valeant – это больше, чем просто фармкомпания.

Джозеф Папа возглавил компанию два года назад, когда в ее отношении велось расследование касательно счетов и бизнеса. Он заявил, что задумался над изменением названия с первых дней пребывания у руля компании.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»