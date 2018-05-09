Минпромторг опубликовал проект закона о продаже лекарств в магазинах и до 11 мая принимает предложения от общественности Valeant поменяет название » Аптекари просят не штрафовать за нарушения правил отпуска лекарств до внедрения электронных рецептов Представители региональных аптек выступили с заявлением о готовности самостоятельно выписывать рецепты на Rx-препараты. По их мнению, у врачей нет ни сил, ни знаний, ни времени на эту процедуру. Пациенты по-прежнему несут в аптеки бумажки с накарябанными на них полуразборчивым подчерком назначениями. Фармацевты знают, что за продажу по таким «рецептам» им грозит штраф, но объяснить это бьющимся в истерике у кассы покупателям, не всегда хватает сил. А потому аптеки предлагают ход конем — принимать у пациентов расписки и признавать их неким подобием рецепта. «Фармацевтический вестник»