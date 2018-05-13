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Лента · В России 385 Анонс: ФБК соберет лидеров фармацевтической отрасли в дни ПМЭФ

Круглый стол «Фармпромышленность. Как обеспечить рост и инновации», посвященный обсуждению актуальной повестки инновационной фармацевтики и развитию российских центров компетенций, состоится в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина 24 мая. К участию приглашаются руководители российских и зарубежных фармацевтических компаний, научных центров, органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, отраслевые эксперты.

Разработка и производство инновационных лекарственных препаратов являются важными составляющими государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» и входят в число основных направлений реализации государственной политики импортозамещения.

В период проведения Петербургского международного экономического форума некоммерческое партнерство «Фармацевтический бизнес клуб» (ФБК), объединяющее крупные компании–производители лекарственных препаратов, действующие в Российской Федерации, выступило инициатором проведения круглого стола для лидеров отрасли.

Приглашенные почетные гости круглого стола:

  • Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России
  • Сергей Цыб, заместитель Министра промышленности и торговли РФ
  • Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения России
  • Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области
  • Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
  • Ольга Колотилова, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области
  • Елена Максимкина, Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
  • Михаил Мурашко, Руководитель Росздравнадзора России
  • Тимофей Нижегородцев, Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России

Участники круглого стола обсудят актуальные вопросы фармацевтической отрасли:

  • Мировые фармацевтические центры R&D. Технологии и процессы разработки лекарств. Мировой опыт и Россия — что общего и в чем отличия.
  • Инвестиционная привлекательность регионов России. Аналитика (рейтинги активности фармацевтических компаний и научных центров по регионам).
  • Нормативное обеспечение развития фармацевтической промышленности. Что нового в законодательстве.
  • Инфраструктурные, институциональные и регуляторные условия для инвесторов.
  • Успешные инвестпроекты российских и международных фармацевтических компаний.
  • Успешный опыт локализации фармацевтических производств в России с участием иностранного капитала.

Модератором дискуссий выступит Ирина Матюшенко, руководитель экономической редакции Россия 24.

Также в программе мероприятия экскурсия по Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина и пресс-брифинг для деловых и отраслевых СМИ.

Круглый стол состоится 24 мая в 19:00

Начало регистрации в 18:30

Место проведения: Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Зал заседаний
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3

Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии или предложить дополнительную тему к обсуждению, пожалуйста, обратитесь к организатору круглого стола – агентство бизнес-коммуникаций «Деловая Столица»: inessa.pokrovskaya@sbmrussia.com, +7 905 788 9 777.

«Фармацевтический вестник»

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Май 13, 2018 | Просмотров: 74