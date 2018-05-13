Лента · В России 385 Анонс: ФБК соберет лидеров фармацевтической отрасли в дни ПМЭФ

Круглый стол «Фармпромышленность. Как обеспечить рост и инновации», посвященный обсуждению актуальной повестки инновационной фармацевтики и развитию российских центров компетенций, состоится в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина 24 мая. К участию приглашаются руководители российских и зарубежных фармацевтических компаний, научных центров, органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, отраслевые эксперты.
Разработка и производство инновационных лекарственных препаратов являются важными составляющими государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» и входят в число основных направлений реализации государственной политики импортозамещения.
В период проведения Петербургского международного экономического форума некоммерческое партнерство «Фармацевтический бизнес клуб» (ФБК), объединяющее крупные компании–производители лекарственных препаратов, действующие в Российской Федерации, выступило инициатором проведения круглого стола для лидеров отрасли.
Приглашенные почетные гости круглого стола:
- Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России
- Сергей Цыб, заместитель Министра промышленности и торговли РФ
- Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения России
- Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области
- Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
- Ольга Колотилова, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области
- Елена Максимкина, Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
- Михаил Мурашко, Руководитель Росздравнадзора России
- Тимофей Нижегородцев, Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России
Участники круглого стола обсудят актуальные вопросы фармацевтической отрасли:
- Мировые фармацевтические центры R&D. Технологии и процессы разработки лекарств. Мировой опыт и Россия — что общего и в чем отличия.
- Инвестиционная привлекательность регионов России. Аналитика (рейтинги активности фармацевтических компаний и научных центров по регионам).
- Нормативное обеспечение развития фармацевтической промышленности. Что нового в законодательстве.
- Инфраструктурные, институциональные и регуляторные условия для инвесторов.
- Успешные инвестпроекты российских и международных фармацевтических компаний.
- Успешный опыт локализации фармацевтических производств в России с участием иностранного капитала.
Модератором дискуссий выступит Ирина Матюшенко, руководитель экономической редакции Россия 24.
Также в программе мероприятия экскурсия по Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина и пресс-брифинг для деловых и отраслевых СМИ.
Круглый стол состоится 24 мая в 19:00
Начало регистрации в 18:30
Место проведения: Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Зал заседаний
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3
Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии или предложить дополнительную тему к обсуждению, пожалуйста, обратитесь к организатору круглого стола – агентство бизнес-коммуникаций «Деловая Столица»: inessa.pokrovskaya@sbmrussia.com, +7 905 788 9 777.