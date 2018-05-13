Лента · В России 385 Анонс: ФБК соберет лидеров фармацевтической отрасли в дни ПМЭФ

Круглый стол «Фармпромышленность. Как обеспечить рост и инновации», посвященный обсуждению актуальной повестки инновационной фармацевтики и развитию российских центров компетенций, состоится в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина 24 мая. К участию приглашаются руководители российских и зарубежных фармацевтических компаний, научных центров, органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, отраслевые эксперты.

Разработка и производство инновационных лекарственных препаратов являются важными составляющими государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» и входят в число основных направлений реализации государственной политики импортозамещения.

В период проведения Петербургского международного экономического форума некоммерческое партнерство «Фармацевтический бизнес клуб» (ФБК), объединяющее крупные компании–производители лекарственных препаратов, действующие в Российской Федерации, выступило инициатором проведения круглого стола для лидеров отрасли.

Приглашенные почетные гости круглого стола:

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России

Сергей Цыб, заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения России

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Ольга Колотилова, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области

Елена Максимкина, Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России

Михаил Мурашко, Руководитель Росздравнадзора России

Тимофей Нижегородцев, Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России

Участники круглого стола обсудят актуальные вопросы фармацевтической отрасли:

Мировые фармацевтические центры R&D. Технологии и процессы разработки лекарств. Мировой опыт и Россия — что общего и в чем отличия.

Инвестиционная привлекательность регионов России. Аналитика (рейтинги активности фармацевтических компаний и научных центров по регионам).

Нормативное обеспечение развития фармацевтической промышленности. Что нового в законодательстве.

Инфраструктурные, институциональные и регуляторные условия для инвесторов.

Успешные инвестпроекты российских и международных фармацевтических компаний.

Успешный опыт локализации фармацевтических производств в России с участием иностранного капитала.

Модератором дискуссий выступит Ирина Матюшенко, руководитель экономической редакции Россия 24.

Также в программе мероприятия экскурсия по Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина и пресс-брифинг для деловых и отраслевых СМИ.

Круглый стол состоится 24 мая в 19:00

Начало регистрации в 18:30

Место проведения: Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Зал заседаний

Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3

Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии или предложить дополнительную тему к обсуждению, пожалуйста, обратитесь к организатору круглого стола – агентство бизнес-коммуникаций «Деловая Столица»: inessa.pokrovskaya@sbmrussia.com, +7 905 788 9 777.

«Фармацевтический вестник»