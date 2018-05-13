Эксперт: правительство не станет ограничивать оборот зарубежных лекарств

Принятие закона о контрсанкциях, скорее всего, не приведет к реальному ограничению поставок зарубежных препаратов в Россию. Это мнение в беседе с «ФВ» высказал заместитель директора Stada CIS Иван Глушков.

По его словам, ситуация вокруг соответствующего законопроекта «сильно перегрета». Вероятность того, что депутаты передадут правительству ответственность за принятие любых решений по зарубежным лекарствам, очень велика, предположил эксперт. Более того, даже если из законопроекта убрать пункт 15, касающийся лекарств, «даже общие формулировки теоретически позволят правительству принять набор мер, которые существенно ухудшат лекарственное обеспечение в стране».

Однако вероятность такого сценария собеседник «ФВ» оценил как крайне низкую.

«В правительстве работают не идиоты, и никто не будет класть свою голову на плаху, ограничив поставки зарубежных препаратов, от которых зависят жизни людей», – заявил он.

«Да, это политическая игра на жизнях людей, и плохо, что такая игра вообще заводится, – подчеркнул Иван Глушков. – Но существенных негативных последствий, скорее всего не будет».

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»