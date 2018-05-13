Володин настаивает: Минздрав ответственен за доступность лекарств

Так председатель Госдумы Вячеслав Володин, соавтор проекта «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», ответил на заявление Минздрава о том, что импортозамещение в фармотрасли не относится к полномочиям ведомства.

Заочную дискуссию с Минздравом Володин продолжил на заседании Совета по законотворчеству, посвященном законопроекту о контрсанкциях.

Он добавил, что Министерство здравоохранения должно создать такую конкуренцию на рынке, чтобы сюда пришли лучшие компании из Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Индии. «Посмотрите опыт Франции. Они на рынок не допускают американские компании, но они решили задачу обеспечения качественными, доступными лекарствами как своего производства, так и других стран, сформировали этот рынок конкурентным», – цитирует Володина ТАСС.

Председатель Госдумы также раскритиковал систему регистрации лекарств, заметив, что клинические испытания препаратов, уже показавших себя во всем мире, в России сильно затягиваются, из-за чего жители не могут получить медикаменты, которые уже доступны в других странах. Эти издержки, по его мнению, приводят к высокой стоимости лекарств. «По этой причине те же орфанные заболевания не могут обеспечиваться лекарствами в рамках возможностей бюджетных средств, и за это несет ответственность Министерство здравоохранения РФ», – заключил депутат.

Впервые Володин выступил с критикой Минздрава в конце апреля. Тогда он заявил, что ведомство не справилось с задачей по импортозамещению лекарств в России. В Минздраве отвечают, что за последние шесть лет (с 2012 по 2017 год) в России было зарегистрировано более 2,5 тысячи отечественных лекарств.

Проект закона, вызвавший полемику по поводу импортозамещения, предусматривает среди прочих мер «запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ», но исключает препараты, аналоги которых не производятся в России. Этот законопроект парламентарии рассмотрят 15 мая, но уже в четверг, 10 мая, его концепцию поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.

Источник: ТАСС

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