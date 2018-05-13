Биотех Ionis Pharmaceuticals увеличивает продажи и ждет одобрения FDA

Биотехнологическая компания Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS, NASDAQ) сообщила об увеличении продаж в первом квартале 2018 г. Пока рост продаж не успевает компенсировать растущие расходы на проводимые исследования. Однако Ionis Pharmaceuticals в этом году ожидает одобрения сразу двух перспективных препаратов, начало продаж которых сможет значительно улучшить финансовые показатели компании.

Выручка Ionis Pharmaceuticals в первом квартале выросла на 25% год к году до $144,4 млн. Убыток от проводимых операций достиг $3,3 млн, в то время как в первом квартале 2017 г. компания показала прибыль $19,5 млн.

Рост выручки Ionis Pharmaceuticals был связан с получение роялти в размере $41 млн от компании Biogen Inc. (BIIB, NASDAQ) за продажу препарата Spinraza. Годом ранее размер этой выплаты составлял только $5 млн.

Отрицательные показатели прибыли связаны с высокими расходами Ionis и его партнера Akcea Therapeutics (AKCA, NASDAQ) на подготовку к запуску препарата Tegsedi (для лечения наследственного транстиретин-опосредованного (hATTR) амилоидоза) и препарата Waylivra (для лечения семейного синдрома хиломикронемии).

Ранее FDA перенесла принятие решения по Tegsedi на октябрь 2018 г., так как затребовала новые данные от Ionis Pharmaceuticals. Это может задержать выход препарата компании на рынок, в то время как решение по его основному конкуренту от компании Alnylam Pharmaceuticals (ALNY, NASDAQ) может появиться уже 11 августа. В руководстве Ionis Pharmaceuticals и Akcea Therapeutics не считают задержку в несколько месяцев серьезной проблемой для продаж их препарата, так как в конечном итоге оба препарата выйдут на рынок лишь с небольшой разницей. Решение по еще одному препарату Ionis – Waylivra – FDA планирует представить уже на этой неделе.

В апреле Ionis Pharmaceuticals подписала еще одно соглашение с Biogen о разработке препаратов для неврологических расстройств, в рамках которого получит $1 млрд аванса и права на роялти.

Таким образом, у Ionis Pharmaceuticals есть два перспективных препарата, находящихся на одобрении в FDA. Решение по обеим терапиям может быть принято уже в этом году, что позволит начать продажи в ближайшие кварталы.

Дополнительным фактором роста Ionis Pharmaceuticals станет партнерство с Biogen, которая финансирует часть разработок и оставляет Ionis Pharmaceuticals право на получение роялти от продажи.

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