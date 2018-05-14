Лента · В России 245 Валентина Матвиенко: нужно определить ответственного за развитие фармпромышленности

Необходимо определить ответственного за развитие российской фармацевтической промышленности, так как в России производится «критически мало» отечественных лекарственных препаратов, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Давайте честно скажем, что отечественных лекарств на отечественных субстанциях у нас критически мало. Все, что мы производим в России, – это [лекарства] либо на зарубежных субстанциях, либо дженерики, либо расфасовка, либо упаковка», – приводит ТАСС высказывание Валентины Матвиенко на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» под названием «Здоровое будущее».

По ее словам, эту проблему в один день не решить, но ею надо серьезно и системно заниматься.

«Надо понять, кто за это отвечает и кто будет это делать», – добавила глава Совета Федерации.

Фото: council.gov.ru

«Фармацевтический вестник»