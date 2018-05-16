«Ригла» купила екатеринбургскую сеть «Аптека Сити»

Аптечная сеть «Ригла», входящая в группу компаний «Протек», приобрела екатеринбургскую сеть «Аптека Сити». Она объединяет 12 точек.

Об этом Vademecum сообщил генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов.

ООО «Аптека-Сити» зарегистрировано в 2003 году. По данным СПАРК-Интерфакс, этой компанией владеют Сергей Мартынов (56%), Александр Торопов (43%) и Сергей Бабаев (1%). Выручка по итогам 2016 года составила 330 млн рублей, а прибыль – более 22 млн рублей.

«Ригла» – лидер рейтинга Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2017 года». Выручка сети составила более 55 млрд рублей. По итогам года она включала в себя 2 031 аптеку.

В апреле 2018 года «Ригла» объявила о покупке крымской сети «АТЭК», представленной на полуострове 28 аптеками. Сделку планируется закрыть в июне 2018 года.

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