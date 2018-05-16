Захар Голант и девелоперская компания построят завод фармсубстанций

ООО «Балтфарма», принадлежащее председателю правления Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захару Голанту и девелоперской компании «Балтрос», станет резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Санкт-Петербурга. Партнеры намерены вложить около 796 млн рублей в строительство производства фармацевтических субстанций.

Проект рассмотрен и одобрен экспертным советом ОЭЗ 14 мая.

По данным Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, площадь будущего комплекса составит около 4 тысяч кв. м, его планируемая локация – площадка «Новоорловская». Кроме того, «Балтфарме» потребуется 100 кв. м в Центре трансферта технологий ОЭЗ.

По данным СПАРК-Интерфакс, 12,5% ООО «Балтфарма» принадлежит Захару Голанту, он же выступает генеральным директором, еще 12,5% – Наталье Лукогорской. Контрольным пакетом в 75% владеет Илья Коршунов, гендиректор ООО «Сотэкс», на 99% принадлежащего УК «Балтрос». Эта структура входит в одноименную строительную группу санкт-петербургского предпринимателя Сергея Подобеда. Объем планируемых инвестиций в проект составляет 796 млн рублей.

На производственном комплексе будут синтезироваться сложные химические молекулы, в основном те, что вышли или вскоре выйдут из-под патентной защиты. Соответственно, потенциальные клиенты «Балтфармы» – заводы, производящие дженерики.

«Мы будем стремиться к максимально широкой номенклатуре с минимальным объемом синтеза. На данный момент в портфеле компании 52 препарата, в том числе из списка ЖНВЛП – для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, психиатрических и других заболеваний», – сообщил Голант «Коммерсантъ – Санкт-Петербург».

Выпуск продукции планируется запустить в 2021 году.

Фармсубстанции намерено выпускать и ООО «Мир-Фарм» – тоже на территории ОЭЗ, но в Калуге. Этот проект потребует 975 млн рублей.

Источник: Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга

vademec